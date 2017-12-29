Google обнародовал топ самых популярных запросов в 2017 году

Поисковый сервис Google подвел итоги 2017 года, обнародовав статистику самых популярных запросов. Все запросы разбиты на несколько категорий: люди, техника, актеры, потери, песни, рецепты, телешоу и прочее.

Самыми популярными запросами вне категорий стали: ураган «Ирма», который прошелся по Атлантике в сентябре; iPhone 8 и iPhone X; замешанный в сексуальном скандале американский телеведущий Мэтт Лауэр; и невеста британского принца Гарри Меган Маркл.

Читайте такжеНазваны самые красивые люди в мире за 2017 год

Среди глобальных новостей, всколыхнувших мир в 2017, кроме урагана «Ирма», оказались биткоин, стрельба в Лас-Вегасе, Северная Корея и солнечное затмение.

В категории «Потери» среди прочих оказались солист группы Linkin Park Честер Бенингтон, который покончил жизнь самоубийством летом этого года, основатель журнала Playboy Хью Хефнер и легендарный рок-музыкант Том Петти.

Фильмами, которые больше всего интересовали пользователей Google, стали «Оно», «Чудо-женщина», «Красавица и Чудовище», «Логан» и «Лига справедливости».

А самым запрашиваемым музыкальным хитом года стала песня “Despasito”.

Также в Google отметили что чаще всего в 2017 году запросы пользователей начинались вопросом "Как?".