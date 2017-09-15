"Ирма" научила Трампа тому, что существуют ураганы пятой категории

Президент США Дональд Трамп не знал о существовании ураганов пятой категории. Об этом он рассказал журналистам во время своего визита во Флориду, где он встречался с пострадавшими от урагана «Ирма», передает РБК со ссылкой на The Hill.

"Я даже не знал, что существует пятая категория", - сказал он.

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Мощность урагана "Ирма" в течение трех дней и трех часов достигала уровня, который присущ ураганам пятой категории. Прежде, чем дойти до Флориды, "Ирма" бушевала в районе Карибского бассейна.

"Это было тяжелое время для Флориды", - сказал Трамп, добавив, что его администрация, занимаясь вопросами ликвидации последствий урагана, выполнила работу "на пять с плюсом".

"Ирма" - один из самых сильных ураганов последнего десятилетия из тех, что бушевали в Атлантике. Он обрушился на Карибы в начале сентября, затем начал сдвигаться в сторону юго-востока Флориды и достиг Майами.

Ущерб, полученный США от урагана «Ирма» и прошедшего перед ним урагана «Харви», по оценкам американских экспертов, составил $290 млрд.