Стрелок из Лас-Вегаса открывал огонь по людям более тысячи раз

Устроивший масштабную стрельбу в Лас-Вегасе Стивен Пэддок произвел более 1,1 тыс. выстрелов по посетителям фестиваля. Об этом сообщил шериф Джо Ломбардо, передает издание Las Vegas Review-Journal.

Читайте такжеВ Калифорнии мужчина открыл стрельбу в начальной школе, есть погибшие и раненные

По словам шерифа, следователи пока не выяснили, почему Пэддок прекратил стрельбу, поскольку в его номере нашли еще около 4 тыс. патронов. Ломбардо, однако, отказался назвать точное число единиц оружия, которые использовал стрелок.

Напомним, в ночь на 2 октября Стивен Пэддок расстрелял из автоматической винтовки зрителей фестиваля кантри-музыки, проходившего под открытым небом на знаменитом бульваре Лас-Вегас-Стрип. Стрелявший действовал в одиночку и, по словам шерифа, покончил с собой до прибытия полиции. Террористическая группировка "Исламское государство" утверждала о своей причастности к инциденту, но ФБР не нашла связи между преступником и ИГИЛ.

В результате атаки в центре Лас-Вегаса, по последним данным, погибли 59 и ранены 527 человек. Этот инцидент со стрельбой повлек за собой наибольшее количество жертв в современной истории США.