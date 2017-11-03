Старт продаж iPhone X в мире: фото счасливых первых покупателей

Во всех магазинах Apple Store в мире в пятницу, 3 ноября, стартуют продажи юбилейного iPhone X. В Сиднее, Москве, Токио, Гонконге, Нью-Йорке и других крупных городах желающие первыми получить новые устройства выстроились в очереди еще накануне.

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Новые устройства оснащены технологией распознавания лиц Face ID, большим 5,8-дюймовым дисплеем OLED с высоким разрешением, 12-мегапиксельной с двойной оптической стабилизацией и 7-мегапиксельной фронтальной камерами, на устройствах отсутствует кнопка «домой». Стоимость нового iPhone в официальном интернет-магазине Apple начинается от $999, за смартфон с памятью 64 Гб и от $1,149 тыс., за устройство с памятью 256 Гб.