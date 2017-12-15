Меган Маркл опередила герцогиню Кембриджскую в рейтинге самых стильных людей

Аналитическая компания Lyst опубликовала собственный рейтинг людей, которых можно назвать иконами стиля уходящего года.

Интересно, что на 4-м месте оказалась Меган Маркл, актриса и невеста принца Гарри, а герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон попала только на пятую строчку. Маркл обошла Миддлтон на одну позицию в категории "Модная икона" или "Законодательница моды", передает "Сегодня".

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"В этом году Меган диктовала собственный стиль и демонстрировала вещи таких британских брендов, как Barbour, Hunter и Burberry. Ее внимание привлекали и другие интересные марки – например, Misha Nonoo и Finlay and Co",- говорится в сообщении аналитиков Lyst.

Лидером рейтинга стала Рианна. Вторую строчку заняла Селена Гомес, а третье место отдали Белле Хадид.

Напомним, Кейт Миддлтон, которая готовится в третий раз стать мамой, продемонстрировала стильный образ в соборе Святого Павла в Лондоне.