Хью Хефнера похоронят рядом с Мэрилин Монро

18:25, 28 сентября 2017
Мир
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Хефнер купил место рядом с любимой актрисой в 1992 году за 75 тысяч долларов, чтобы "навсегда остаться рядом".

Daily Mail

Основатель мужского журнала Playboy Хью Хефнер будет похоронен рядом с легендарной голливудской актрисой Мэрилин Монро. Об этом сообщает The Daily Mail.

По данным издания, Хефнер купил место рядом с любимой актрисой в 1992 году за 75 тысяч долларов, чтобы "навсегда остаться рядом". Еще одно место для захоронения над ячейкой с прахом Монро было продано неизвестному в 2009 году за 4,6 миллиона долларов.

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Напомним, что американская икона и основатель Playboy Хью М. Хефнер ушел из жизни. Ему был 91 год.

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Теги: #умер Хью Хефнер#хефнера похоронят с монро