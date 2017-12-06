Солист Linkin Park перед самоубийством не употреблял наркотики - экспертиза
Вдова Беннингтона Талинда рассказала, что после попытки самоубийства в 2006 году врач прописал ее мужу антидепрессанты.
Совершивший самоубийство фронтмен группы Linkin Park Честер Беннингтон перед смертью не употреблял наркотики.
Об этом сообщает TMZ, получивший копию отчета о вскрытии тела.
Согласно результатам аутопсии и токсикологической экспертизы, в первом анализе крови Беннингтона обнаружили следы MDMA (экстази).
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Однако, результаты двух последующих тестов опровергли это, вследствие чего был сделан окончательный вывод, что в момент смерти погибший не находился под воздействием наркотиков.
Вдова Беннингтона Талинда рассказала изданию, что после попытки самоубийства в 2006 году врач прописал ее мужу антидепрессанты, которые Честер не принимал более года.
Музыкант не оставил предсмертной записки, однако следователи нашли написанную от руки "очевидную биографию". Ранее сообщалось, что в доме Беннингтона криминалисты не обнаружили наркотиков, лишь начатую бутылку алкоголя в спальне.
Как сообщал УНИАН, Честера Беннингтона обнаружили мертвым в частной резиденции Пало-Вердес в Лос-Анджелесе. Беннингтон был похоронен 29 июля недалеко от своего дома в ботаническом саду Палос-Вердес-Эстейтс, штат Калифорния.