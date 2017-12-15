Итальянский астронавт показал, как северное сияние выглядит из иллюминатора МКС (видео)

19:45, 15 декабря 2017
Наука и IT
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Северное сияние астронавт увидел, когда МКС пролетала над США и Канадой.

Итальянский астронавт показал, как северное сияние выглядит из иллюминатора МКС. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Паоло Несполи сумел заснять удивительное зрелище через иллюминаторы Международной Космической Станции. Он провел на орбите четыре месяца, и накануне вернулся на Землю.

Северное сияние Несполи увидел, когда МКС пролетала над США и Канадой. Кроме природной диковинки, с неба поражают и огни ночных городов, которые готовятся к Рождеству.

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Теги: #северное сияние из космоса#астронавт показал северное сияние