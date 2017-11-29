Toyota представила в Японии нового человекоподобного робота (фото)

Инженеры компании Toyota разработали человекоподобного робота THR-3. Его представили на Международной выставке в Японии. Это модель уже третьего поколения.

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Управлять движениями робота может человек-оператор при помощи модуля Master Maneuvering System. При этом оператор получает обратную тактильную связь и изображение, которое передаётся от робота и выводится на гарнитуру виртуальной реальности HTC Vive.

Также сообщается о наличии специальных перчаток и сервоприводов, которые позволяют оператору мгновенно управлять роботом с наиболее точными движениями и приложениями силы.

Робот может хорошо балансировать, в том числе стоять на одной ноге и совершать при этом различные движения.