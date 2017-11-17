В Boston Dynamics показали, как робот делает сальто (видео)

Американская компания Boston Dynamics показала как робот Atlas делает сальто. Видео опубликовали на YouTube-канале компании.

В ролике робот перепрыгивает с одного возвышения на другое, делает сальто назад, после чего поднимает "руки" вверх. В конце ролика показали и неудачные попытки.

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Ранее сообщалось, что компания Boston Dynamics представила "робота-жирафа".