В Boston Dynamics показали, как робот делает сальто (видео)

14:05, 17 ноября 2017
Наука и IT
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В ролике робот перепрыгивает с одного возвышения на другое, делает сальто назад, после чего поднимает "руки" вверх.

Робот Boston Dynamics научился делать сальто / скриншот YouTube BostonDynamics

Американская компания Boston Dynamics показала как робот Atlas делает сальто. Видео опубликовали на YouTube-канале компании.

В ролике робот перепрыгивает с одного возвышения на другое, делает сальто назад, после чего поднимает "руки" вверх. В конце ролика показали и неудачные попытки.

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Ранее сообщалось, что компания Boston Dynamics представила "робота-жирафа".

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