В Boston Dynamics показали, как робот делает сальто (видео)
14:05, 17 ноября 2017Наука и IT
854 0
В ролике робот перепрыгивает с одного возвышения на другое, делает сальто назад, после чего поднимает "руки" вверх.
Робот Boston Dynamics научился делать сальто / скриншот YouTube BostonDynamics
Американская компания Boston Dynamics показала как робот Atlas делает сальто. Видео опубликовали на YouTube-канале компании.
В ролике робот перепрыгивает с одного возвышения на другое, делает сальто назад, после чего поднимает "руки" вверх. В конце ролика показали и неудачные попытки.
Читайте также"Дочка" Google воплотила в жизнь представление о железном коне: робот ездит на колесах и умеет прыгать (видео)
Ранее сообщалось, что компания Boston Dynamics представила "робота-жирафа".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter