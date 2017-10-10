На Землю надвигается новая двухдневная магнитная буря
Во время магнитной бури возрастает вероятность техногенных аварий и катастроф.
В ближайшие дни Земли достигнет новая порция солнечного ветра, что станет причиной очередной магнитной бури, которая ожидается 13-14 октября.
В эти дни возможны сбои в работе средств связи и различных электронных устройств, возрастает вероятность техногенных аварий и катастроф, говорится в сообщении сайта центра погоды "Фобос".
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Также магнитная буря может сказаться и на самочувствии людей, особенно метеочувствительных: возможны головные боли, учащенное сердцебиение, бессонница и перепады давления.
Как сообщал УНИАН, сильнейший за последние 12 лет всплеск солнечной активности прошел 6-8 сентября: на поверхности небесного светила произошло несколько вспышек чрезвычайной яркости, в сторону Земли было испущено корональное вещество.