Вспышки на Солнце: ученые заявили об окончании магнитных бурь (фото)

Сильнейший за последние 12 лет всплеск солнечной активности прошел 6-8 сентября: на поверхности небесного светила произошло несколько вспышек чрезвычайной яркости, в сторону Земли было испущено корональное вещество.

На нашей планете это явление вызвало сильную геомагнитную бурю, однако пока никаких негативных последствий солнечные вспышки не повлекли, передает РИА Новости.

Ударная волна от первой вспышки достигла Земли намного раньше ожидаемого срока — уже в полночь (8 сентября) началась сильная (уровня 4 по 5-балльной шкале) геомагнитная буря.

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По прогнозам Национального управления по исследованию океанов и атмосферы США (NOAA) магнитная буря должна была окончиться в 18.00 по киевскому времени, однако, по данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН), завершилась лишь в ночь в с 8 на 9 сентября.

Первая вспышка произошла в среду и стала самой мощной за последние 12 лет. Ей был присвоен балл X9.3. Последний взрыв подобной силы фиксировался 12 лет назад — 7 сентября 2005 года. Солнечное пятно, на территории которого произошла вспышка, осталось активным до 8 сентября, оно испустило еще три средние (уровня М) и одну сильную (уровня Х) вспышку. Последняя вспышка, по силе максимально приблизившаяся в уровню Х, произошла около 11.00 по Киеву. После него на светиле произошли еще четыре вспышки среднего уровня.