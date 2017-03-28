Илон Маск решил связать человеческий мозг с компьютером

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал одним из основателей компании, которая займется разработкой метода, позволяющего связать человеческий мозг с компьютером, сообщает Republic со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, компания под названием Neuralink была зарегистрирована в июле 2016 года. Сооснователем компании стал американский предприниматель Макс Ходак. По его словам, в настоящее время проект находится на начальной стадии.

Основным направлением ее деятельности станет создание технологии «нейронного кружева».

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Она даст человеку возможность напрямую передавать сообщения на компьютер без непосредственного физического взаимодействия с ним. Такие методы увеличат возможности человеческого интеллекта, а также позволят лечить некоторые заболевания, в частности эпилепсию и паралич.

Маск неоднократно указывал на перспективность создания таких технологий. Впервые он рассказал о «нейронном кружеве» в 2016 году, отметил Business Insider.

Ранее основатель Tesla рассказывал, что «нейронное кружево» – это электронный слой мозга, который позволит людям «мгновенно» получать информацию из интернета.