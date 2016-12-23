Ученые раскрыли тайну появления мозга у человека
Ученые с помощью исследования самых древних позвоночных - миног - установили, что мозг человека был образован благодаря гену Anf/Hesx.
Интерес к миногам был вызван тем, что они являются самыми древними из ныне живущих позвоночных. Данная особенность помогла ученым выяснить тайну появления мозга у людей, передает Naked Science.
Изучение последовательностей ДНК позволило понять механизм формирования мозга у миног.
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"Оказалось, что за это отвечает аналог гена Xanf – Anf/Hesx1. В сравнении с более сложными позвоночными, "мозговой" ген у миног активируется на более позднем этапе развития существа. Именно поэтому миноги обладают столь малым мозгом", - говорится в исследовании.
Так, ученые считают, что ген Anf/Hesx1 появился примерно 550 млн лет назад и сыграл одну из важнейших ролей в эволюции позвоночных.
"Именно благодаря ему, если верить представленным выводам, человек получил мозг в его нынешнем виде", - отметили ученые.
Ранее ученые впервые обнаружили в кишечнике человека бактерии, которым для выживания необходимы выделяемые мозгом химические вещества.