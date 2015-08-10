Музыка может защищать от эпилептических припадков - ученые

Прослушивание музыки "блокирует" работу тех частей мозга, в которых обычно возникают очаги эпилептических приступов, что может защищать эпилептиков от припадков или уменьшать их вероятность, заявили нейрофизиологи, выступавшие на встрече Ассоциации психологов Америки в Торонто.

Об этом сообщают РИА Новости.

"Мы считаем, что музыку можно использовать для помощи людям, страдающим от эпилепсии. Мы были очень удивлены, когда открыли этот феномен. Мы исходили из предположения о том, что наш мозг по-разному обрабатывает звуки тишины и звуки музыки, но мы не знали, как на мелодии будет реагировать нервная система эпилептиков", — заявила Кристин Чаритон (Christine Charyton) из университета штата Огайо (США).

Идея провести подобное исследование пришла им в голову, как рассказывает нейрофизиолог, после того, как Чаритон заметила, что большая часть эпилептических припадков начинается в результате нарушения работы коры в височной доле мозга, где находятся центры слуха и речи.

Опираясь на этот факт, Чаритон и ее коллеги предположили, что стимуляция этих регионов мозга при помощи музыки, обладающей определенным ритмом и темпом, "сбивающими" процесс синхронизации – одновременное включение нервных клеток, порождающее эпилептический припадок.

Чаритон и ее коллеги проверили эту гипотезу на группе из двух десятков эпилептиков и здоровых людей, половина из которых слушала тишину, а остальные – "Сонату в ре-мажор" или "Сонату в ре-мажор для двух фортепьяно" Моцарта, или же джазовую музыку Джона Коултрейна.

Как показал этот эксперимент, нейроны в височной коре эпилептиков были гораздо активнее после и во время того, как добровольцы слушали музыку, что должно предотвращать или снижать вероятность появления синхронизации между ними.

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Чаритон признает, что лечить эпилепсию только при помощи музыки невозможно – больным все равно следует принимать лекарства и следовать рекомендациям врачей. Тем не менее, музыкальные плееры и прочие источники звука могут стать одним из важных элементов "неотложной эпилептической помощи" и дополнительным средством контроля за состоянием эпилептиков.