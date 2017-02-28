SpaceX намерена отправить космических туристов к Луне в 2018 году

Как сообщил основатель компании Илон Маск, посадка на поверхность Луны в рамках экспедиции не предусмотрена, передает Медуза.

Полет будет совершен на корабле Dragon 2 (Crew Dragon) с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Первые полеты как Dragon 2, так и Falcon Heavy запланированы на 2017 год.

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Имена туристов, обратившихся к SpaceX с просьбой организовать полет к Луне, пока не раскрываются. В компании заявили, что они уже внесли значительную часть платы за полет. Медицинские тесты и тренировки планируется начать в этом году.

В настоящее время компания SpaceX доставляет грузы к МКС и осуществляет коммерческие запуски. Компания отработала посадку первой ступени ракеты-носителя и планирует в дальнейшем использовать их повторно.