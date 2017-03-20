Хокинг собрался в космос

Известный британский физик Стивен Хокинг заявил, что собирается отправиться в космос. Об этом он сказал в интервью программе Good Morning Britain, передает Daily Mail.

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На вопрос о том, что для него означает счастье, ученый ответил, что наибольшую радость ему принесли трое детей. "И я могу сказать вам, что сделает меня счастливым, - путешествие в космос", - отметил Хокинг.

"Я думал, что никто меня туда не возьмет, но Ричард Брэнсон (владелец Virgin Group - УНИАН.) предложил мне место в Virgin Galactic, и я сразу ответил "да", - рассказал он.

Ранее Хокинг заявил о том, что на Земле наступило "самое страшное время". А вызвано оно, по его мнению, разрывом между элитой и другими слоями общества. Кроме того, это усиливается с помощью новейших технологий.