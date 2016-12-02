Хокинг объявил о наступлении "самого страшного времени" для Земли
Британский физик-теоретик Стивен Хокинг заявил о том, что на Земле наступило "самое страшное время". А вызвано оно, по его мнению, разрывом между элитой и другими слоями общества. Кроме того, это усиливается с помощью новейших технологий.
Также ситуацию обостряют интернет и различные онлайн-платформы, которые позволяют небольшой группе людей получать огромные прибыли при привлечении незначительных ресурсов, передает The Guardian.
"Интернет и другие платформы позволяют небольшим группам людей получать огромную прибыль при приеме на работу очень малого количества людей. Это неизбежно, это прогресс, но это разрушает общество", — убежден ученый.
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Все перечисленные причины Хокинг называет прогрессом, однако одновременно подчеркивает, что такие явления являются социально разрушительными.
Кроме того, убежден ученый, результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС и президентских выборов в США были обусловлены недовольством граждан тем, что элиты "отстранились от них".
Хокинг считает, что выход из этой ситуации - объединение усилий всех стран и всех слоев населения.
Ранее Хокинг заявлял, что в ближайшую тысячу лет наступит неизбежный конец света из-за ядерной войны, искусственного интеллекта или генетически созданного вируса.