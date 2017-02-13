Apple установит в iPhone 8 дисплей от Samsung

18:17, 13 февраля 2017
Наука и IT
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Компания Apple заказала у Samsung Display еще 60 млн панелей OLED диагональю 5,5 дюйма для следующего поколения смартфонов iPhone.

Samsung

Об этом сообщает itc.ua со ссылкой на издание The Korea Herald.

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Сообщается, что эти 60 млн компания Apple заказала у Samsung Display вдобавок к первоначальным 100 млн, заказанным в прошлом году, тем самым увеличив общую сумму заказа от первоначальных 8 трлн южнокорейских вон (около $6,96 млрд) до 13 трлн южнокорейских вон ($11,31 млрд).

По оценке наблюдателей, доля Samsung Display в общем объеме панелей для новых iPhone составит рекордные 80%.

То есть, Samsung Display станет основным поставщиком экранов OLED для новых смартфонов Apple.

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Теги: #Samsung#Аpple#iPhone 8