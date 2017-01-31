Ученые нашли самого древнего предка человека

В Китае группа международных исследователей обнаружила, как они это называют, самого древнего предка человека, до сих пор известного науке, пишет Еuronews.

Возраст обнаруженного микроскопического морского существа Saccothytus составляет 540 миллионов лет.

По словам исследователей существо принадлежит к семейству вторинноротых и является прямым предком широкого круга видов, в частности позвоночных и, собственно, человека.

Ученые также считают, что находка дает четкое представление о эволюционным процессе, который привел к появлению рыб и, в конечном счете, людей.

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При этом, исследователи отмечают, что невооруженным глазом останки исследовать невозможно, но если взглянуть при помощи микроскопа, то можно увидеть, что наиболее впечатляющая часть тела существа — это его рот, который значительно больше всех других частей тела.

У нее также отсутствует анальное отверстие, что свидетельствует о том, что дефекация у животного проходила через рот.

Как сообщал УНИАН, ученые определили общую форму жизни всех живых видов на планете. Простейший одноклеточный организм не нуждался в кислороде и жил при температуре 100 градусов по Цельсию в так называемых гидротермальных источниках в море на больших глубинах около 3,8 миллиардов лет назад.

Жизни организма, который получил название Luca (Last Universal Common Ancestor - последний всемирный общий предок) описанное в научном журнале Nature Microbiology. Для обмена веществ одноклеточный организм использовал углекислый газ, водород и азот и не нуждался в кислороде. Все химические реакции Luca осуществлял без помощи солнечного света. При этом он мог использовать такие вещества, как железо, сера, никель и селен.