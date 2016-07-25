Ученым удалось определить древнейшего общего "предка" всего живого

Об этом в понедельник, 25 июля, рассказали исследователи Института молекулярной эволюции Университета имени Гейнриха Гейне в немецком Дюссельдорфе, сообщает DW.

Простейший одноклеточный организм не нуждался в кислороде и жил при температуре 100 градусов по Цельсию в так называемых гидротермальных источниках в море на больших глубинах около 3,8 млрд лет назад.

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Жизнь организма, получившего название Luca (Last Universal Common Ancestor - последний всемирный общий предок) описана в научном журнале Nature Microbiology. Для обмена веществ одноклеточный организм использовал углекислый газ, водород и азот и не нуждался в кислороде. Все химические реакции Luca осуществлял без помощи солнечного света. При этом он мог использовать такие вещества, как железо, сера, никель и селен.

Ученые предполагают, что он и был тем самым первым живым организмом, от которого потом развились бактерии, грибы и животные, в том числе и человек.