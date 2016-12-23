Ученые слепили самого мелкого в мире "снеговика" (фото)
17:02, 23 декабря 2016Наука и IT
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Фигурку из трех шарообразных частиц диоксида кремния общей высотой менее трех микронов создали ученые из Университета Западного Онтарио.
Самый маленький снеговик / nanofabrication.tumblr
Фото результата они выложили в Twitter.
Ученые поставили друг на друга три «шарика» диоксида кремния размером 0,9 микрон и сфокусированным ионным пучком вырезали в верхнем глаза и рот. Руки и нос «снеговика» выполнены из платины. Разглядеть «снеговика» можно только в электронный микроскоп – его размер в десятки раз меньше толщины человеческого волоса (75 микрон).
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На сегодняшний день это самая маленькая фигурка, отобравшая звание рекордсмена у своего предшественника высотой 10 микрон.
В человеческом организме диоксид кремния находится во всех тканях, играя важную роль в образовании коллагена.
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