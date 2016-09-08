Более трети украинцев устали от шумихи вокруг презентации iPhone 7 – опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса УНИАН на тему: планируете ли вы обновить свой телефон после презентации нового iPhone 7?

Так, 31% читателей ответили, что уже устали от этой темы, а ее обсуждение не является таким уж уместным в стране, где минимальная зарплата чуть больше 1000 гривен.

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В то же время 20% украинцев ответили, что им эта тема интересна и они обязательно планируют приобрести новинку.

Еще 20% респондентов считают, что есть много гораздо лучших альтернатив "айфонам".

12% украинцев отметили, что не успевают обновлять свои iPhone, ведь едва успевают накопить деньги на предыдущие модели.

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9% читателей ответили, что не интересуются такими сверхсложными новинками с большим количеством дополнительных опций, для них достаточно, чтобы можно было просто позвонить и набрать короткое сообщение.

8% украинцев напомнили, что в стране идет война и на фронте им не до этого.

Опрос стартовал на сайте УНИАН 7 августа в день презентации нового iPhone 7, в нем приняли участие 468 человек.

Как сообщал УНИАН, вечером 7 августа компания Apple представила iPhone 7 с обновленным дизайном и улучшенной камерой. Цена нового iPhone 7 начинается от $649.