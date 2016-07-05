Украина совместно с США запустит ракету-носитель Antares

Как сообщила пресс-служба Государственного космического агентства Украины (ГКАУ), 1 июня успешно прошли огневые испытания ракеты-носителя Antares и никаких замечаний к работе систем и агрегатов первой ступени не было.

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«Активно развивая международную кооперацию в области освоения космического пространства, Украина сотрудничает с американской компанией Orbital АТК по ракете-носителю Antares. Огневые испытания модернизированной ракеты-носителя завершились в июне, замечаний к работе систем и агрегатов первой ступени нет. Первый пуск ракеты-носителя в новой конфигурации запланирован на август 2016 года», - цитирует пресс-служба главу ГКАУ Любомира Сабадоша.

Как отметили в агентстве, проект «Antares» начался в 2013 году. В этом проекте Украина создает основную конструкцию первой ступени ракеты-носителя Antares, которая предназначена для доставки грузов на МКС с космодрома Уолопс (США). С начала реализации программы состоялось 5 пусков, 4 из которых были успешными.

В 2014 году из-за проблем с двигателем ракета-носитель взорвалась через несколько секунд после старта, а проект был приостановлен. Американская сторона приняла решение заменить двигатель российского производства. Последние полтора года украинские специалисты занимались модернизацией первой ступени, адаптируя его к новому двигателю.

Как сообщал УНИАН, ранее Сабадош сообщил, что Украина с 2017 года может начать закупку компонентов по классификации "millitary" у американских частных компаний для использования в космической отрасли. Он также добавил, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в совместной с Украиной разработке и производстве ракетных двигателей для замены российских, от которых полностью зависит космическая отрасль США.