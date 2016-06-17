Маск показал видео неудачной посадки ракеты Falcon 9

Об этом основатель Tesla и SpaceX написал в своем Twitter.

"Приземление не было таким резким, как мы предполагали. Но все еще достаточно жестким, чтобы разрушить первую ступень. Судя по всему, запас сжиженного кислорода закончился раньше времени, и ступень упала прямо на платформу", - говорится в сообщении.

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При этом Маск отметил, что в этом году он рассчитывает на 70% успешных приземлений ракеты: "2016 – год экспериментов".

Looks like early liquid oxygen depletion caused engine shutdown just above the deck pic.twitter.com/Sa6uCkpknY — Elon Musk (@elonmusk) June 17, 2016

Как известно, эта ракета-носитель стартовала с мыса Канаверал 15 июля. Cтарт и запуск спутников прошли нормально.

Ранее сообщалось о как минимум трех успешных приземлениях первой ступени Falcon 9.