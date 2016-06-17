Маск показал видео неудачной посадки ракеты Falcon 9
В этом году Илон Маск рассчитывает на 70% успешных приземлений ракеты.
Об этом основатель Tesla и SpaceX написал в своем Twitter.
"Приземление не было таким резким, как мы предполагали. Но все еще достаточно жестким, чтобы разрушить первую ступень. Судя по всему, запас сжиженного кислорода закончился раньше времени, и ступень упала прямо на платформу", - говорится в сообщении.
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При этом Маск отметил, что в этом году он рассчитывает на 70% успешных приземлений ракеты: "2016 – год экспериментов".
Looks like early liquid oxygen depletion caused engine shutdown just above the deck pic.twitter.com/Sa6uCkpknY— Elon Musk (@elonmusk) June 17, 2016
Как известно, эта ракета-носитель стартовала с мыса Канаверал 15 июля. Cтарт и запуск спутников прошли нормально.
Ранее сообщалось о как минимум трех успешных приземлениях первой ступени Falcon 9.