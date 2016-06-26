Китай провел испытания новой космической ракеты

Ракета работает на новом, менее токсичном для окружающей среды топливе, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на государственные СМИ КНР.

Стартовой площадкой стал космодром Вэньчан в южной провинции Хайнань.

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Космическое агентство страны планирует использовать ее для будущих миссий в качестве транспортировщика грузов: расчетная грузоподъемность аппарата - 13,5 тонн.

Пекин надеется построить и запустить собственную космическую станцию до 2025 года.

Предполагается, что именно "Чанчжэн-7"будет доставлять грузы на орбиту.

Как сообщал УНИАН, 3 июня в Центре космических полетов на острове Уоллопс в США прошла наземные испытания ракета-носитель Antares, первая ступень которой разработана украинским КБ "Южное".