Китай провел испытания новой космической ракеты
Новая космическая ракета "Чанчжэн-7" успешно стартовала с полигона в Китае.
Ракета работает на новом, менее токсичном для окружающей среды топливе, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на государственные СМИ КНР.
Стартовой площадкой стал космодром Вэньчан в южной провинции Хайнань.
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Космическое агентство страны планирует использовать ее для будущих миссий в качестве транспортировщика грузов: расчетная грузоподъемность аппарата - 13,5 тонн.
Пекин надеется построить и запустить собственную космическую станцию до 2025 года.
Предполагается, что именно "Чанчжэн-7"будет доставлять грузы на орбиту.
Как сообщал УНИАН, 3 июня в Центре космических полетов на острове Уоллопс в США прошла наземные испытания ракета-носитель Antares, первая ступень которой разработана украинским КБ "Южное".