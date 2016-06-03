В США успешно прошла испытания ракета Antares с украинской ступенью (видео)

Это первый масштабный успех ракеты за полтора года - после ее взрыва 28 октября 2014 года через несколько секунд после старта, сообщает AIN.ua.

Ракету, предназначенную для доставки на космическую станцию грузов массой до 6 800 кг, разработала американская компания Orbital Sciences Corporation. А первую ступень для Antares создали украинцы.

Основную конструкцию разработали в КБ «Южное» и изготовили на Южном машиностроительном заводе в г. Днепре. Создавать ступень также помогали украинские предприятия «Хартрон-АРКОС» (Харьков), Хартрон-ЮКОМ (Запорожье), «Чезара», «Рапид» (Чернигов) и другие. Кроме изготовления ступени, украинцы также принимали активное участие в проведении испытаний в США.

Последние полтора года специалисты занимались модернизацией ракеты. Дело в том, что авария ракеты в 2014 году произошла из-за неполадок в российско-американском двигателе AJ-26 (Aerojet Rocketdyne). Напомним, этот агрегат разработан в 60-70 года в СССР, выпускался в России под названием НК-33 для лунной программы и прошел технологическую модификацию в США, получив название AJ-26.

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Украинским инженерам пришлось изменить ступень ракеты таким образом, чтобы в ней смог работать совершенно другой двигатель, не предназначенный для уже готовой конструкции. Речь идет о двигателе РД-181 российского производства.

«От нас требовалось частично разобрать готовые изделия, доработать их и собрать так, чтобы они могли работать с новым двигателем. Подобная работа является крайне сложной, а по кропотливости она может быть сопоставлена с трансплантацией сердца», – рассказал главный конструктор направления в КБ «Южное» Максим Дегтярев, .

Успешно проведенные испытания показали, что задача достигнута. Следующим шагом уже будут испытания запуска ракеты-носителя.

«Для Украины это однозначно знаменательное событие. Сама ступень – топливные баки, баки окислителя, датчики, трубопроводы и прочее вспомогательное оборудование – должны работать как единое целое с двигательной установкой. Если тест прошел успешно – это говорит о том, что все составляющие ступени ракеты носителя взаимодействуют так, как от них ожидается», – поясняет основатель акселератора космических технологий simpera.space Андрей Бегунов.

Первый пуск доработанной ракеты запланирован на середину июля 2016 года.

Напомним, 29 октября 2014 года ракета Antares взорвалась спустя несколько секунд после старта из-за неполадок в двигателе. Авария привела к временной остановке использования этих ракет и запусков кораблей Cygnus.