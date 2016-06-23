Самолет на солнечных батареях впервые пересек Атлантический океан (фотогалерея)
10:35, 23 июня 2016Наука и IT
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Самолет Solar Impulse 2, приводимый в движение солнечной энергией, благополучно приземлился и Севилье (Испания) утром в четверг посли почти трехдневного перелета через Атлантический океан.
Solar Impulse 2 перелетел через Атлантический океан за 71 час / Reuters
Как сообщает Reuters, полет длился более 71 часа. Самолет по очереди пилотируют швейцарские пилоты Бертран Пиккар и Андре Боршберг.
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Крейсерская скорость воздушного судна составляет около 70 км/ч, оно оборудовано более чем 17 тыс. солнечных батарей, а размах крыльев больше, чем у Boeing 747.
Как сообщал УНИАН, в Киеве 22 апреля установили первую лавочку со встроенной солнечной батареей.
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