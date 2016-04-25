NASA возобновляет программу экспериментальных "Х-самолетов"

Оригинальная серия самолетов Х стартовала в 1946 году: Bell Х-1 был первым американским самолетом с ракетным двигателем, и он же впервые в истории преодолел звуковой барьер (14 октября 1947 года), передает Lenta.ru.

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О возобновлении программы СМИ узнали в феврале, по федеральному бюджету на 2016 год. Теперь NASA сообщило новые подробности проекта. Он рассчитан на 10 лет. Его главная цель - испытание технологий, позволяющих авиалайнерам сжигать на 50% меньше топлива, и выбрасывать на 75% меньше вредных веществ, чем современные реактивные самолеты.

Эти задачи должны быть решены за счет необычных форм воздушных судов (например, сливающихся с корпусом крыльев), а также новых технологий охлаждающих отверстий и закрылков. Наконец, в NASA хотят испытать сверхзвуковой самолет на биотопливе, выдающий очень тихие звуковые хлопки. Только эти нововведения могут сэкономить авиационной промышленности до $255 млрд.

"Если мы сможем построить некоторые из этих Х-самолетов и продемонстрировать новые технологии в действии, авиационной промышленности США станет гораздо проще отбирать их и доводить до стадии производства", - заявил сотрудник NASA Эд Ваггонер.

Производство экспериментальных моделей займет несколько лет, а первые испытания запланированы на 2020 год. Кроме того, NASA будет отрабатывать новые компьютерные технологии по управлению потоком воздушного движения, а также интеграции беспилотников в авиационное пространство.