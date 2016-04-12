NASA удалось вывести телескоп Kepler из аварийного режима
01:48, 12 апреля 2016Наука и IT
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Специалистам NASA удалось вывести космический телескоп Kepler из аварийного режима.
Причина сбоя пока не установлена / nasa.gov
Движение аппарата стабилизировали, его передающая антенна направлена в сторону Земли, что позволяет получать телеметрию. Причина сбоя, из-за которого телескоп переключился в аварийный режим, пока не установлена, передает Медуза.
Как сообщается, специалисты NASA обнаружили, что Kepler перешел в аварийный режим, во время сеанса связи 7 апреля, за 14 часов до запланированного маневра с целью ориентировать телескоп на центр Млечного пути.
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Kepler был запущен в 2009 году. Основная задача телескопа — поиск экзопланет. Первоначально миссия была рассчитана на 3,5 года, но впоследствии ее продлили.
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