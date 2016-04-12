NASA удалось вывести телескоп Kepler из аварийного режима

01:48, 12 апреля 2016
Наука и IT
1028 0

Специалистам NASA удалось вывести космический телескоп Kepler  из аварийного режима.

nasa.gov

Движение аппарата стабилизировали, его передающая антенна направлена в сторону Земли, что позволяет получать телеметрию. Причина сбоя, из-за которого телескоп переключился в аварийный режим, пока не установлена, передает Медуза.

Как сообщается, специалисты NASA обнаружили, что Kepler перешел в аварийный режим, во время сеанса связи 7 апреля, за 14 часов до запланированного маневра с целью ориентировать телескоп на центр Млечного пути.

Читайте такжеАстрономы впервые увидели "звезду смерти"

Kepler был запущен в 2009 году. Основная задача телескопа — поиск экзопланет. Первоначально миссия была рассчитана на 3,5 года, но впоследствии ее продлили.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter