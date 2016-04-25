В устье Амазонки ученые выявили большой коралловый риф

Изначально ученые во главе с океанологом Патрисией Егер из Университета штата Джорджия собирались лишь исследовать флору и фауну устья Амазонки, передает Lenta.ru. Однако один из членов коллектива вспомнил о старой статье 1970-х годов, где упоминались пойманные в этом районе рифовые рыбы.

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Локализовать таинственные рифы было нелегко: авторы статьи не указали GPS-координаты, и группе Патрисии Егер пришлось обследовать всю прибрежную зону с помощью звуковых волн. Затем они взяли образцы со дна реки (чтобы удостовериться в наличии и уточнить величину рифа).

Оказалось, что система рифов является местом обитания разнообразных форм жизни, не заметных сквозь полные ила воды Амазонки - десятки видов рифовых рыб, губок, поедающих губки рыб, водорослей и, конечно, самих кораллов.

В 2014 году океанологи провели повторное обследование и составили полный каталог всех видов. Выяснилось, что на юге рифовой системы до нее доходит больше солнечного света и в экосистеме доминируют традиционные кораллы и фотосинтетические организмы. К северу же на рифах начинают преобладать губки и другие существа, получающие пищевые ресурсы из речного плюма.

Наконец, ученые отмечают, что гигантская рифовая система Амазонки уже к моменту своего открытия была под угрозой уничтожения. На ее территории планируют добывать нефть. Кроме того, потепление и повышение кислотности Мирового океана бьет по кораллам Амазонии не меньше, чем по другим рифам Земли.