Планетологи сравнили формирование озер на Титане и Земле

К такому выводу пришли планетологи. Результаты своих исследований авторы опубликовали в Journal of Geophysical Research, передает Lenta.ru. В Солнечной системе, кроме Земли, только на Титане ученые обнаружили озера и моря. Эти водоемы на спутнике наполнены жидким метаном и этаном. Моря и озера образуются благодаря низким температурам на поверхности, достигающим минус 180 градусов Цельсия.

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Водоемы на Титане планетологи открыли при помощи орбитального аппарата Cassini, вращающегося вокруг Сатурна. Моря имеют в длину несколько сотен километров, их глубина достигает сотен метров. Они питаются множеством каналов, являющимися аналогами земных рек.

В отличие от морей, озера не питаются реками и образуются, как предполагают исследователи, вследствие углеводородных дождей и поступления жидкости из недр. Планетологи изучили динамику образования таких водоемов на спутнике Сатурна.

Продолжительность года на Титане составляет 30 земных лет. В связи с этим эволюция озер на спутнике происходит примерно в 30 раз медленнее, чем на Земле. Динамика образования углублений грунта, которые потом наполняются жидкостью, напоминает формирование земных карстовых рельефов, появляющихся в результате постепенной эрозии почвы и растворения гипса и известняка подземными водами.

Скорость эрозии определяется химией почвы, скоростью выпадения осадков и температурой у поверхности планеты (или спутника). Несмотря на то что эти величины для Земли и Титана отличаются значительно, качественно физика эрозии у них схожа.

Ученые, используя современные модели спутника Сатурна, показали, что для образования на его приполярной дождливой области воронки глубиной 100 м потребуется около 50 млн лет. Планетологи также рассчитали, что для формирования озер в низких широтах с сухим климатом понадобится около 375 млн лет.

Миссия Cassini-Huygens является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства. Основная цель - исследование Сатурна, его колец и Титана. Для этого 15 октября 1997 года с мыса Канаверал во Флориде был запущен автоматический космический корабль. 1 июля 2004-го он вышел на орбиту Сатурна. 25 декабря 2004 года от спутника отделился зонд Huygens, который 14 января 2005-го высадился на поверхности спутника.

Титан - самый крупный из 62 спутников Сатурна. Он почти в полтора раза превышает Луну в диаметре и почти вдвое - в массе. В атмосфере Титана преобладает азот с примесями метана, которые образуют облака.