Минцифры запустило специальный сайт для физлиц и организаций, которые хотят обучать граждан цифровым навыкам

Амбассадорами цифрового образования могут стать общественные организации, частные компании, библиотеки, центры предоставления админуслуг, школы, университеты и независимые активисты.

Министерство цифровой трансформации запустило на портале «Дія.Цифрова освіта» сайт для амбассадоров цифрового образования (физических и юридических лиц, обучающих цифровым навыкам на этом портале), на котором можно будет размещать образовательные программы для улучшения цифровых навыков граждан.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.

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Амбассадорами цифрового образования могут стать общественные организации, частные компании, библиотеки, центры предоставления админуслуг, школы, университеты и независимые активисты.

Как сообщал УНИАН, 10 марта министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что мобильное приложение «Дія», на основе которого создана «Дія.Цифрова освіта», установили более 1,7 млн украинцев за первый месяц работы.

Справка УНИАН. «Дія.Цифрова освіта» - интернет-портал для размещения образовательных материалов по обучению граждан цифровым навыкам, запущенный Минцифрой в январе этого года.