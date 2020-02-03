Экс-ученый NASA показал, какой будет Земля с высохшими океанами (видео)

В случае пересыхания океанов первыми из-под воды выйдут континентальные шельфы, по которым тысячи лет назад человечество мигрировало между некоторыми континентами.

Бывший сотрудник NASA опубликовал удивительное анимационное видео, которое демонстрирует вид планеты Земля в случае постепенного высыхания всех океанов. На последние приходится три пятых поверхности нашей планеты.

Об этом пишет Newsweek, поясняя, что Джеймс О'Доногью после окончания работы в NASA стал планетарным экспертом Японского космического агентства (JAXA). Он обновил и дополнил анимацию, созданную в американском космическом ведомстве аниматором Горацием Митчеллом в 2008 году.

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В первые несколько секунд видео из-под водяного покрова всплывают территории вокруг краев континентов, которые называют «континентальными шельфами». На них приходится около 8% от общей площади, которую покрывают океаны Земли. Большинство из них становятся сушей, когда уровень моря поднимается на 140 метров. Исключением становятся только те шельфы, которые расположены в Арктике. Ведь они лежат на большей глубине.

«Я замедлил начало видео, ведь много подводных территорий выныривают из воды в первые десятки метров», - пояснил О'Доногью.

Некоторые из этих континентальных шельфов были не под водой тысячи лет назад. Древние люди использовали их, чтобы переходили на неисследованные территории. К примеру, эксперты верят, что группы, которые стали первыми американцами, прошли по такому земному мосту, который когда-то соединял Сибирь и Аляску. Это могло произойти примерно 16 тысяч лет назад.

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«Во время последнего ледникового периода большая часть воды из океанов стала льдом на полюсах планеты. Именно поэтому такие земные мосты существовали», - сказал ученый.

«Каждое из таких сочетаний помогло людям мигрировать. А когда ледниковый период закончился, вода их заблокировала», - добавил он.

В точке видео, когда уровень океанов падает до примерно 1981-3000 метров, на поверхность начинают выходить океанические хребты.