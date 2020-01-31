Компания Google временно закроет свои офисы в Китае и Тайване из-за вспышки коронавируса

В Google сообщили, что также отменяют командировки своих сотрудников в Китай и Гонконг.

Google временно закрывает все свои офисы в Китае и Тайване, чтобы обезопасить сотрудников от китайского коронавируса.

Об этом передает BBC.

В Google сообщили, что также отменяют командировки своих сотрудников в Китай и Гонконг. Работникам, находящимся в стране, рекомендуют как можно скорее возвращаться и в течение двух недель работать дома.

Отметим, что у Google есть четыре офиса на материковом Китае несмотря на то, что поисковик запрещен в стране. Также в компании не сообщают, сколько людей работают в китайских офисах.

Другие технологические компании, в частности Amazon и Microsoft, также сообщили о закрытии офисов в Китае. Ранее на этой неделе Facebook стал первой крупной американской фирмой, которая призвала сотрудников избегать поездок в Китай.

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Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет от 2 до 12 суток.

По состоянию на 30 января в мире зарегистрировано 7 тыс. 783 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 170 из которых летальные.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.