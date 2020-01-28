В Турции обнаружили самую древнюю мозаику в мире

Мозаика разделена на три отдельные области, каждая из которых содержит несколько треугольников.

Артефакт представляет из себя тротуарный настил из цветных камней; его нашли во время раскопок примерно в 19 км к северу от Йозгата, города в центральной части страны.

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По мнению ученых, на этом месте располагался древний город хеттов, населяющих его примерно с XXI по XVI век до н.э, сообщает Вокруг света.

В 2018 году во время работы на участке было найдено большое здание с террасой, относящееся к позднему бронзовому веку. Исследователи полагают, что здание служило храмом, посвященным богу бури, очень важному божеству хеттов. Рядом с этим зданием располагался внутренний двор, и именно в этом месте была обнаружена мозаика.

Площадка, на которой расположены цветные камни, представляет собой прямоугольник длиной семь метров и шириной три метра. Всего археологи обнаружили около трех тысяч камней неправильной формы. Более поздние мозаики сделаны из гладких и мелких камней, но ученые предполагают, что поверхность найденной ими мозаики могла быть сделана неровной намеренно, чтобы на этом участке не скапливалась скользкая грязь.

Мозаика разделена на три отдельные области, каждая из которых содержит несколько треугольников. Ученые полагают, что она была частью единой композиции с храмом. В исследовании сообщается, что эта находка «является первым свидетельством полихромного мозаичного пола с четким рисунком». Ранее самой древней мозаикой считалась мозаика, найденная в южной Анатолии и датированная IX веком до нашей эры.