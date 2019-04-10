В Средиземном море нашли самый древний корабль на земле (видео)

Ученые считают, что обломкам корабля более 3500 лет.

У берегов провинции Анталия (Турция) на глубине 50 м в Средиземном море нашли обломки корабля, которому более 3500 лет.

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Как говорится в сюжете ТСН, по мнению ученых, 14-метровое судно может быть старейшим на Земле. "Внутри исследователи нашли медные слитки, и именно по ним они и определили возраст корабля. Это было торговое судно, которое еще в 16-м веке до нашей эры перевозило металл из Кипра к Эгейскому побережью или на Крит. До этого времени считали старейшими корабельные обломки найденные в прошлом году у берегов Болгарии. Но они на 1200 лет моложе нынешней находки", - говорится в сюжете.

Напомним, в 2018 годув Черном море на расстоянии около 50 км от побережья Болгарии нашли старейший в мире целый, почти невредимый затонувший корабль. Ученые считают, что 23-метровое судно пролежало на дне моря более 2400 лет.