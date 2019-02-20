Ученые обнаружили причину, почему корона Солнца такая горячая

Все дело в так называемых псевдотолчках, которые нагревают корону нашей звезды.

Одной из самых больших загадок Солнца стал вопрос, почему верхний слой его атмосферы, который еще называют короной, в 200 раз горячее, чем поверхность звезды.

По неизвестным причинам этот регион, который простирается на миллионы километров в космос, чрезвычайно нагрет. Если на поверхности Солнца температура достигает около 5,5 тысяч градусов по Цельсию, то в короне она может составить два миллиона градусов. Как пишет Newsweek, в своем новом исследовании ученые NASA приблизились к разгадке этого феномена.

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Анализируя данные с космических спутников, которые следят за Солнцем, исследователи обнаружили потоки, которые выныривают из пятен и проникают в корону на около 5 тысяч километров. Потоки имеют большую «голову» и тонкий хвост. Поэтому их внешний вид можно сравнить с головастиками, которые плавают в слоях на Солнце.

Пятна – это районы, которые временно возникают на поверхности звезды. Они значительно прохладнее, чем все вокруг, а также сильно намагниченные. До этого времени существовало две основные гипотезы, почему корона Солнца нагревается. Одна из них говорила о взрывах, которые возникают, когда магнитные линии пересекаются. Тогда якобы выделяется большое количество энергии, которая попадает в атмосферу и нагревает ее. Другая же утверждала, что электромагнитные волны с заряженными частицами выталкиваются в атмосферу Солнца, увеличивая ее температуру. Но теперь, когда ученые обнаружили солнечных головастиков, появилось третье объяснение, которое объединяет два первых.

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Исследователи NASA заметили, что эти головастики полностью состоят из плазмы – вещества в четвертом агрегатном состоянии, которая состоит из электрически заряженных частиц. Головастики, которых также называют «псевдотолчками», могут нагревать корону Солнца в определенное время в течение каждого цикла, который длится 11 лет. Собственно, это происходит на пике цикла, когда активность на поверхности звезды максимальна.

Псевдотолчки возникают также тогда, когда линии магнитного поля пересекаются, в результате чего возникают взрывы. Это часто происходит возле пятен на Солнце. Но нечто подобное может произойти и в другом намагниченном регионе.