Под Запорожьем спасают могильник Мамай-Гора: находки археологов опровергают теорию российских ученых (видео)

12:35, 24 июля 2018
Наука и IT
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Около 400 метров береговой линии уничтожено водой за 30 лет / скриншот видео ТСН

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Как говорится в сюжете ТСН, специалисты спасают памятник от воды, которая забирает берег и могилы, а еще - спасают от черных копателей. Если нет техники - копают вручную. Государство участия в сохранении своего культурного наследия не принимает.

«Около 400 метров береговой линии ушло за 30 лет нашей работы здесь. Большое количество памятников оказались уничтоженными в результате действия волн. Но значительную часть мы успели спасти», – говорит руководитель археологической экспедиции Запорожского национального университета Геннадий Тощев.

К работам на Мамай-Горе привлекаются студенты и волонтеры. Сантиметр за сантиметром археологи отвоевывают у стихии ранние скифские и поздние ногайские захоронения. Последние находки опровергают теорию российских ученых о Диком Поле, на котором якобы никто не проживал.

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Теги: #Запорожье#археологи