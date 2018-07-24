Под Запорожьем спасают могильник Мамай-Гора: находки археологов опровергают теорию российских ученых (видео)

Сантиметр за сантиметром археологи отвоевывают у стихии ранние скифские и поздние ногайские захоронения.

В Запорожье археологи спасают могильник Мамай-Гора.

Читайте такжеВ Украине раскопали могилу "ведьмы"

Как говорится в сюжете ТСН, специалисты спасают памятник от воды, которая забирает берег и могилы, а еще - спасают от черных копателей. Если нет техники - копают вручную. Государство участия в сохранении своего культурного наследия не принимает.

«Около 400 метров береговой линии ушло за 30 лет нашей работы здесь. Большое количество памятников оказались уничтоженными в результате действия волн. Но значительную часть мы успели спасти», – говорит руководитель археологической экспедиции Запорожского национального университета Геннадий Тощев.

К работам на Мамай-Горе привлекаются студенты и волонтеры. Сантиметр за сантиметром археологи отвоевывают у стихии ранние скифские и поздние ногайские захоронения. Последние находки опровергают теорию российских ученых о Диком Поле, на котором якобы никто не проживал.