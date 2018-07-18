В Чернигове археологи нашли древнее семиярусное кладбище
Черниговские археологи во время раскопок мыса Елецкой горы нашли древнее христианское кладбище, которое достигает семи ярусов.
Об этом сообщила кандидат исторических наук, доцент Института истории, этнологии и правоведения Национального университета "Черниговский коллегиум" Елена Черненко на странице в Facebook.
По ее словам, Елецкая гора была одним из древнейших заселенных участков в пределах современного Чернигова.
"О привлекательности ее для давних жителей края свидетельствуют найденные во время исследований культурного шара обломки керамической посуды эпохи бронзы, раннего железа, славянского времени", - говорится в сообщении.
Читайте такжеАрхеологи нашли крошки хлеба, который выпекли до появления сельского хозяйства
Черненко рассказала, что найденное христианское кладбище сформировалось после нашествия монголов.
"Оно функционировало непрерывно в течение многих веков (по крайней мере до XIX в.), в результате чего образовалось до 7 ярусов могил, которые перекрывают и прорезают друг друга", - написала Черненко.
При этом отмечается, что это кладбище не обозначено ни на одном из планов Чернигова и не упоминается ни в одном из письменных источников, вероятно из-за того, что оно не было монастырским и там находится много детских могил. Но его возникновение можно связать с расположенным рядом мурованным Успенским собором 12 века, который сохранился после нашествия монголов.
Также Елена черненко отметила, что между могил археологи также обнаружили более древние объекты (ямы и сооружения) - 10-11 веков.
"С этими объектами связаны, кроме многочисленных обломков керамики, находки импортной посуды, предметов быта (ключи, ножи, пряслица), удила и кресало, копоушка, некоторые друггие вещи. Найден также крестик ХVІІІ века, а в заполнении одного из захоронений - две "дымленных" миски тех же времен", - написала Черненко.