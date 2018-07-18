В Чернигове археологи нашли древнее семиярусное кладбище

Найденное кладбище не упоминается ни в одном из письменных источников.

Черниговские археологи во время раскопок мыса Елецкой горы нашли древнее христианское кладбище, которое достигает семи ярусов.

Об этом сообщила кандидат исторических наук, доцент Института истории, этнологии и правоведения Национального университета "Черниговский коллегиум" Елена Черненко на странице в Facebook.

По ее словам, Елецкая гора была одним из древнейших заселенных участков в пределах современного Чернигова.

"О привлекательности ее для давних жителей края свидетельствуют найденные во время исследований культурного шара обломки керамической посуды эпохи бронзы, раннего железа, славянского времени", - говорится в сообщении.

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Черненко рассказала, что найденное христианское кладбище сформировалось после нашествия монголов.

"Оно функционировало непрерывно в течение многих веков (по крайней мере до XIX в.), в результате чего образовалось до 7 ярусов могил, которые перекрывают и прорезают друг друга", - написала Черненко.

При этом отмечается, что это кладбище не обозначено ни на одном из планов Чернигова и не упоминается ни в одном из письменных источников, вероятно из-за того, что оно не было монастырским и там находится много детских могил. Но его возникновение можно связать с расположенным рядом мурованным Успенским собором 12 века, который сохранился после нашествия монголов.

Также Елена черненко отметила, что между могил археологи также обнаружили более древние объекты (ямы и сооружения) - 10-11 веков.

"С этими объектами связаны, кроме многочисленных обломков керамики, находки импортной посуды, предметов быта (ключи, ножи, пряслица), удила и кресало, копоушка, некоторые друггие вещи. Найден также крестик ХVІІІ века, а в заполнении одного из захоронений - две "дымленных" миски тех же времен", - написала Черненко.