Археологи нашли крошки хлеба, который выпекли до появления сельского хозяйства

Найденные учеными крошки похожи на такие, которые скапливаются на дне кухонного тостера, с той только разницей, что датированы они возрастом 14,4 - 4 тысяч лет до появления в регионе сельского хозяйства.

Первый хлеб, испеченный человеком, относят обычно к начальному этапу развития сельского хозяйства и одомашнивания таких растений, как пшеница. Однако новая находка, сделанная на Ближнем Востоке, - обожженные камни древней печи со следами съедобных растений - датируется 4 тысячами годами раньше. Об этом археологи из Дании и Великобритании пишут в статье, опубликованной журналом Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Как передает Naked Science, ученые из Университетского колледжа Лондона и Копенгагенского университета исследовали стоянку Шубайка 1 (Shubayqa 1) в пустыне на севере Иордана. Знаменитое местонахождение артефактов и останков, уходящих в эпоху до неолитической революции (между 11,6 и 14,6 тысячами лет назад), относят к натуфийской культуре. Ее представители еще не знали сельского хозяйства. Занимаясь охотой, рыбалкой и собирательством, они целенаправленно собирали и хранили местные злаки, а кроме того, были чрезвычайно близки к их возделыванию. Во всяком случае, они уже пекли хлеб.

Судя по всему, люди оставили место в большой спешке: каменная печь, изученная Тобиасом Рихтером (Tobias Richter) и его коллегами, сохранила остатки пищи, которая готовилась на двух жаровнях. Археологи обратили внимание на то, что эти остатки были не обычными обожженными листьями или семенами, а, скорее, напоминали сгоревшие мучные крошки и пыль, которые обычно скапливаются на дне кухонного тостера. С той только разницей, что датированы они возрастом 14,4 - 4 тысяч лет до появления в регионе сельского хозяйства.

Обгоревшие фрагменты были тщательно рассмотрены под электронным микроскопом, и авторы решили, что как минимум 24 из них - остатки простого бездрожжевого хлеба, похожего на восточную питу. Структура замеченных в нем растительных клеток близка к злакам: пшенице, ржи, просу, овсу - хотя сохранность их, конечно, не позволяет в точности идентифицировать использованные натуфийцами растения.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые нашли связь между расцветом Римской империи и отложениями свинца во льдах Гренландии.