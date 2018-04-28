Доказательства жизни на Марсе могут появиться уже через несколько месяцев – СМИ

Ученые хотят установить источник метана, обнаруженного в атмосфере Марса, что поможет разгадать тайну красной планеты.

Ученые начали експримент направленный на решение одной из самых загадочных тайн астрономии: происхождение метана на Марсе.

Читайте такжеNASA протестировало нового робота, который отправится на Марс (видео)

В течение следующих нескольких месяцев ученые надеются выяснить, имеет ли обнаруженный на планете метан геологическое происхождение, или его производят живые организмы, сообщает The Guardian.

На Земле метан в основном производят микробы, хотя этот газ может возникать и в результате достаточно простых геологических процессов под землей.

Орбитальный спутник ExoMars уже больше года находится над планетой. Его задачей является обнаружить источник происхождения метана на планете. На прошлой неделе сенсоры устройства были размещены и они начали делать первые замеры в атмосфере планеты.

«Если мы обнаружим следы метана, перемешанные с более сложными органическими молекулами, это будет мощным знаком, что метан на Марсе имеет биологическое происхождение, то есть производится, или когда-либо производился, живыми организмами», - заявил Марк Маккохрин, советник по научным исследованиям Европейского космического агентства.

«Однако, если мы определим, что он находится в смеси с такими газами, как диоксид серы, то это укажет на геологическое происхождение», - подчеркнул исследователь.

«Если мы установим, что метан вырабатывается в результате геохимических процессов, по меньшей мере, это будет означать, что под поверхностью планеты должна быть вода в жидком состоянии, а так как наличие воды является необходимым для жизни, это будет хорошей новостью для тех, кто надеется найти жизнь на Марсе», - добавил ученый.

ExoMars был запущен в направлении Марса ракетоносителем «Протон» с космодрома Байконур в Казахстане в марте 2016 года. Робот достиг цели через семь месяцев и разместил небольшой марсоход «Скьяпарелли», который должен был отследить условия для следующих миссий. Однако, марсоход разрушился во время миссии.