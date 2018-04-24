Жителей Львовской области предупреждают о грозах и сильном ветре

14:40, 24 апреля 2018
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Жителей Львовской области предупреждают о грозы / фото УНИАН

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины во Львовской области со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии.

Так, 24 апреля на территории области местами грозы, местами порывы западного ветра до 15-20 м/сек.

Согласно прогнозу, погода во Львове и области завтра улучшится: будет тепло и солнечно.

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Теги: #погода#Львов#Гроза