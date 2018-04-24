Жителей Львовской области предупреждают о грозах и сильном ветре
14:40, 24 апреля 2018Регионы
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.
Жителей Львовской области предупреждают о грозы / фото УНИАН
Во вторник, 24 апреля, во Львовской области ожидаются грозы и местами сильный ветер.
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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины во Львовской области со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии.
Так, 24 апреля на территории области местами грозы, местами порывы западного ветра до 15-20 м/сек.
Согласно прогнозу, погода во Львове и области завтра улучшится: будет тепло и солнечно.
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