Жителей Львовской области предупреждают о грозах и сильном ветре

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

Во вторник, 24 апреля, во Львовской области ожидаются грозы и местами сильный ветер.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины во Львовской области со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии.

Так, 24 апреля на территории области местами грозы, местами порывы западного ветра до 15-20 м/сек.

Согласно прогнозу, погода во Львове и области завтра улучшится: будет тепло и солнечно.