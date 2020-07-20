Вкусные консервированные помидоры: простые рецепты на зиму

Самые распространенные способы консервирования помидоров, которые должна знать каждая хозяйка.

Рецептов консервированных помидоров существует множество, но все они отличаются друг от друга, и помидоры получаются всегда разные на вкус.

УНИАН собрал несколько популярных рецептов, которыми пользуются многие хозяйки, радуя своих домочадцев.

Сладкие маринованные помидоры

В данном рецепте указан способ консервирования сладких помидоров, так как в составе маринада большое количество сахара. Томаты получаются очень вкусными.

Готовить сладкие помидоры на зиму удобно в литровых банках. Хранить необходимо в темном прохладном месте.

Ингредиенты:

Помидоры – 1,5-2 кг,

Кипяток – 1.5 л,

Сахар – 200 гр,

Соль – 1 ст.л.,

Уксус 9% – 100 мл,

Лавровый лист, черный перец горошком – по вкусу.

Способ приготовления

Читайте такжеЧерная смородина: полезные свойства ягоды и незаменимые рецептыПомидоры помыть и обсушить. Чтобы кожица у помидоров не лопнула, их необходимо наколоть вилкой.

В стерилизованные банки разложить помидоры.

Осторожно залить кипятком и оставить на 10 минут.

После этого воду из банок слить в кастрюлю. Всыпать соль и сахар, добавить несколько горошин черного перца и лавровый лист. Кастрюлю поставить на огонь, кипятить маринад 2 минуты. Затем влить уксус и хорошо перемешать.

Снова залить помидоры уже готовым маринадом.

Банки закрыть крышками, перевернуть и укутать до полного остывания.

Соленые консервированные помидоры

Соленые помидоры будут очень вкусными и полезными в зимний и летний период.

Ингредиенты:

Помидоры – 2 кг,

Укроп – 2 стебля,

Острый перец – 2 г,

Чеснок – 2 зубчика,

Сельдерей – 1 стебль,

Перец душистый – 10 шт,

Лавровый лист сушеный – 2 шт,

Хрен листовой – 1 шт.

Способ приготовления:

Читайте такжеПерсики: рецепты персиков на зимуНа дно чистой 1,5-л банки выложить укроп, острый перец, чеснок, сельдерей, душистый перец и лавровый лист. Затем выложить помидоры, а сверху лист хрена.

Приготовить маринад из воды и соли, довести до кипения. Остудить и залить маринадом помидоры.

После этого закатать помидоры жестяными крышками. В каждой крышке необходимо сделать прокол шилом.

Поставить банку в миску и убрать в холодное место. Вскоре помидоры начнут бродить, а лишняя жидкость будет вытекать через дырку.

Когда процесс брожения закончится, крышки нужно насухо вытереть, а дырки залить воском. Хранить в прохладном месте.

Острые консервированные помидоры

Очень простой рецепт, не требующий много времени и сил. Острый перец и чеснок придают помидорам насыщенный, пикантный вкус.

Ингредиенты:

Помидоры – 1,5-2 кг,

Соль – 1-1,5 ст. л.,

Сахар – 2-3 ст. л.,

Уксусная эссенция – 1-1,5 ч. л.,

Острый перец – 2-3 шт,

Чеснок – 5-7 зубчиков,

Перец горошком, гвоздика, листья смородины и листья хрена – по вкусу.

Способ приготовления:

Помидоры тщательно промыть и проколоть деревянной шпажкой.

Листья хрена, смородины, зонтики укропа и стручки острого перца хорошо промыть, уложить на дно стерилизованной банки. Заполнить банку помидорами.

Осторожно, тонкой струйкой, стараясь, вначале, не попадать на стенки банки, залить банку кипятком до самого горлышка.

Прикрыть банку крышкой и дать ей постоять минут 20-30. После чего воду аккуратно слить в кастрюлю, добавить 1 столовую ложку соли, 2 столовые ложки сахара, или меда, который добавит помидорам еще больше пикантности, и довести рассол до кипения. Затем влить в рассол 1 чайную ложку уксусной эссенции. Разрезанные пополам дольки чеснока, гвоздику и горошки перца доложить в банку, к помидорам.

Залить банку рассолом до самого верха и закатать. После чего банку перевернуть, укутать чем-нибудь теплым, дать полностью остыть, и после этого убрать на хранение в прохладное, темное место. Через 3-4 недели помидоры будут готовы.

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