Варенье-пятиминутка из ежевики готовится элементарно и получается очень вкусным.

В Украине начался сезон свежей ежевики. Эта ягода почему-то не очень почитается среди любителей домашней консервации. И зря! Заготовки из ежевики получаются очень полезными и вкусными. По вкусу варенье из ежевики на зиму напоминает малиновое, но немного нежнее. Заготовку можно приготовить поровну из ягод малины и ежевики.

Варенье из ежевики на зиму "пятиминутка" с целыми ягодами

Ингредиенты:

ежевика - 1 кг;

сахар - 1 кг.

Ягоды аккуратно перебрать, удалить подгнившие и примятые. Аккуратно промыть ежевику в дуршлаге, если она грязная. Мыть ежевику для варенья нежелательно, но если нужно, то после мытья обязательно оставьте ее обсохнуть.

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Высыпать ягоды в большую кастрюлю и засыпать сахаром. Накрыть чистым полотенцем и оставить на несколько часов, чтобы ежевика пустила сок. Поставить кастрюлю на плиту на средний огонь. Довести до кипения, снять с поверхности пену и варить варенье ровно 5 минут.

Разложить еще горячее варенье по стерилизованным банкам и закатать крышками. Укутать банки одеялом до полного остывания.

По этому рецепту можно приготовить варенье из ежевики без стерилизации банок. Для этого во время варки добавьте в массу пару ложек лимонного сока.

Варенье из ежевики без косточек с лимоном

Ингредиенты:

ежевика - 1 кг;

сахар - 400 г;

мед - 2 стол.л.;

вода - 100 мл;

лимон - 1 шт.

Ежевику промыть, удалить плодоножки. Воду довести до кипения на среднем огне, всыпать сахар и ежевику. Варить варенье 5 минут. Затем добавить мед и сок одного лимона, проварить ещё 10 минут. Горячую массу перебить блендером и перетереть через сито, чтобы удалить косточки. Вернуть ежевичное варенье на плиту и варить ещё 10 минут, чтобы оно загустело.

Готовое варенье из ежевики с лимоном разлить по стерилизованным банкам и накрыть обработанными крышками.

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