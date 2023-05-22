Не все любят печенку, однако такие котлетки оценят даже самые упрямые привереды.

Печеночные котлеты - очень полезное блюдо, которое насыщает организм гемоглобином. Увы, не все любят вкус печени, а потому многие хозяйки даже и не пытаются готовить котлетки. Однако если вы попробуете приготовить печеночные котлеты - рецепт которых вы сможете прочесть ниже, результат вас приятно удивит. Ваши старания точно оценят все домочадцы.

Печеночные котлеты с манкой - рецепт

Чтобы приготовить куриные печеночные котлеты, вам нужно потратить совсем немного времени. Для рецепта вам понадобятся:

500 гр. куриной печени;

2/3 стакана манки;

1 яйцо;

1 луковица;

1 ч.л. соли;

несколько столовых ложек растительного масла (для жарки котлеток).

Начнем приготовление.

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Сначала нужно заняться основным ингредиентом. Печеночные котлеты из куриной печени получают свой нежный вкус благодаря тому, что печенку перед приготовлением нужно промыть и тщательно осмотреть. Обрежьте все лишнее, особенно внимательно следите за тем, чтобы на печени не осталось желчных остатков. После того, как вы подготовили печень, очистите луковицу и разрежьте ее на четыре части.

Затем уложите печенку и лук в чашу блендера, после чего перебейте всю массу. Следите, чтобы она получилась однородной, без крупных кусочков. После этого перелейте "перебитую" печень в миску, куда затем нужно добавить яйцо и манку. Присолите смесь и оставьте ее на 15-20 минут, за это время манка разбухнет.

Затем нагрейте сковороду, котлеты печеночные нужно жарить в растительном масле. Осторожно выкладывайте смесь на раскаленную поверхность столовой ложкой, будто оладьи. Обжаривайте самые вкусные печеночные котлеты из куриной печени с двух сторон, до небольшой золотистой корочки. Не переживайте, если вам покажется, что они не прожарились полностью.

Все котлеты после этого нужно сложить в небольшую кастрюлю, после чего добавьте в нее немного воды, чтобы она не покрывала котлетки полностью. Затем протушите их примерно 20 минут, за это время печеночные котлеты пышные полностью пропарятся. Если хотите, для более нежного вкуса вы можете добавить немного сметаны. Тогда вы получите печеночные котлеты как в садике, это блюдо удивит даже самых искушенных гурманов. Готовые котлетки можно подавать с любым гарниром или даже без него.

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