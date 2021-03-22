Нежные и пышные сладкие булочки на дрожжах - хорошее угощение к чаю.

Во время Великого поста действуют строгие ограничения в пище: запрещено мясо, молочные продукты, яйца и алкоголь. Многие сладкоежки вынуждены отказываться от мучного и сладкого, ведь большинство сладостей содержат молоко и яйца. Во время поста можно побаловать себя постными дрожжевыми булочками к чаю. По желанию в начинку можно положить изюм, варенье, мак или другие продукты по вкусу. А если убавить количество сахара, то булочки могут заменить хлеб к супам или горячему.

Постные дрожжевые булочки

Пшеничная мука - 450 г.

Растительное масло - 2 ст.л.

Вода - 250 мл.

Сухие дрожжи - 10 г.

Сахар - 2 ст.л.

Соль - 1 ч.л.

Воду нагреть до температуры примерно 36 градусов. Температуру можно проверить кончиком чистого пальца, ему должно быть комфортно при такой температуре. Влить в миске, добавить сахар и сухие дрожжи. Перемешать и оставить смесь на 10 минут в теплом месте. Затем в миску добавить растительное масло и соль. Частями вмешивать муку в тесто. Готовое тесто должно быть слегка липким, но не оставаться на руках. Миску с тестом накрыть пленкой и поставить в теплое место на полтора часа.

На посыпанной мукой поверхности сформировать булочки желаемого размера. Учтите, что после выпечки они увеличатся в размерах. На смазанный маслом противень выложить булочки. Оставить для подъема на 15 минут в теплом месте, смазать сверху растительным маслом и поставить в прогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

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Автор: Екатерина Пулатова