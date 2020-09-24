Блинчики с маком и яблоками - рецепт / фото ua.depositphotos.com

Читайте такжеКак замариновать сливы на зиму: рецепты пикантной заготовки

Представляют собой налистники блины с начинкой, завернутые рулетиком или конвертиком. При этом блины для них выпекаются тонкие и эластичные, а внутри налистников немало вкусной начинки, в нашем случае - сладкого мака и ароматных яблок.

Подавать блинчики, в зависимости от личных предпочтений, можно с различными соусами, вареньем, сметаной, соусом или просто с горячим растопленным сливочным маслом.

Блинчики с маком и яблоками

Для блинов

  • Молоко - 500 мл
  • Кефир - 500 мл
  • Мука - 2 ст.
  • Яйца - 3 шт.
  • Сахар - 1 ст.л.
  • Сода пищевая - 1 ч.л.
  • Соль - 1 ч.л.
  • Растительное масло - 2 ст.л.

Для начинки

  • Мак - 120 г
  • Яблоки - 5 шт.
  • Сливочное масло - 60 г
  • Лимоны - 0,5 шт.
  • Сахар - 200 г
  • Мягкий сыр (творожный) - 200 г
  • Сливки - 150 мл

Приготовление теста. Яйца взбить миксером до образования пышной массы.

Соду добавить в кефир, влить туда же теплое молоко, перемешать. Всыпать сахар, взбитые яйца и соль. Взбить все.

Всыпать просеянную муку, хорошо перемешать и аккуратно, помешивая, вливать молоко.

Добавить масло, снова перемешать. Тесто можно оставить на 10 минут под закрытой крышкой настояться, а затем хорошо перемешать.

Как приготовить блины с маком и яблоками / фото ua.depositphotos.com

Хорошо прогретую сковороду смазать перед первым блином сливочным маслом. Налить половником небольшую порцию теста на сковороду, разровнять его, формируя блин. Жарить на сильном огне до золотистого цвета.

Перевернуть и жарить еще 20-30 секунд с другой стороны. Готовый блин снять со сковороды и пожарить таким образом все.

Приготовление начинки. Залить мак кипятком и оставить на 15 минут. Затем хорошо перетереть.

Читайте такжеКак приготовить дома чизкейк: пошаговый рецепт

Очищенные яблоки нарезать на кубики.

Растопить в сковороде масло, добавить сахар, нагреть его до растворения. Выложить яблоки, тушить их до мягкости. Добавить мак и выдавить лимонный сок, сделать карамель.

Сливки взбить с сахаром, добавить в сливочный сыр и перемешать. Смазать блины этой намазкой, поверх выложить начинку и свернуть блины в рулет.

Другие рецепты, которые могут заинтересовать:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН