Паштет из куриной печени - один из наименее калорийных мясных паштетов. Его достаточно просто приготовить дома с помощью мясорубки или блендера. Попробуйте, и вы в этом сами убедитесь.
Ранее УНИАН публиковал простой и проверенный рецепт рассольника с печенью, а сейчас мы расскажем, как приготовить паштет из куриной печени, чтобы все были в восторге.
- Как долго варить печень для паштета - советы хозяек
- Что добавить в паштет из куриной печени - вкусные добавки
- Паштет из куриной печени со сливками - рецепт
- Сколько можно хранить паштет из куриной печени - рекомендации
Как долго варить печень для паштета - советы хозяек
Для классического рецепта такого паштета печень варится на среднем или на слабом огне.
Крупные куски печенки будут готовы через 40-45 минут, более мелкие - через 20 минут.
Что добавить в паштет из куриной печени - вкусные добавки
Для получения более оригинальных паштетов из куриной печени в процессе приготовления к нему добавляют:
- морковь и орехи;
- клюквенное желе;
- коньяк и чернослив;
- апельсин и бренди.
Если же вы хотите получить максимально нежный паштет, вам понадобятся сливки.
Паштет из куриной печени со сливками - рецепт
Приготовленный по такому рецепту паштет из куриной печени с морковью и луком и с добавлением нежных сливок получается очень вкусным и полезным.
Ингредиенты
Для приготовления паштета вам понадобится:
- куриная печень - 600 г;
- лук - 1 шт.;
- морковь - 1 шт.;
- мука - 2-3 ст. л.;
- сливки 15% жирности - 1/2 стакана;
- растительное масло;
- соль, перец, кориандр - по вкусу.
Способ приготовления
Морковь с луком измельчаем и, перемешивая, обжариваем до готовности. Добавляем соль, перец, а также кориандр - по желанию.
Параллельно с этим хорошенько промываем печень и разрезаем ее на не очень мелкие кусочки. После чего каждый из них обваливаем в муке и в течение пары минут обжариваем в глубокой сковороде.
Затем печень заливаем сливками, солим, перчим, перемешиваем, накрываем сковороду крышкой и тушим около 15 минут на слабом огне.
После этого ждем, пока печень достаточно остынет и пропускаем ее через мясорубку вместе с луком и морковью. Паштет готов.
Сколько можно хранить паштет из куриной печени - рекомендации
Приготовленный дома паштет из куриной печени советуют хранить не более трех суток и только в холодильнике. Для продления его срока годности желательно держать паштет в плотно закрытой стеклянной таре и следить, чтобы не образовывалась лишняя жидкость.
Срок хранения паштета из магазина указан на упаковке. Обычно после открытия тары его можно хранить до пяти дней в холодильнике, а при комнатной температуре - всего несколько часов.