УНИАН расскажет, как приготовить вкуснейший паштет, чтобы все просили добавки.

Паштет из куриной печени - один из наименее калорийных мясных паштетов. Его достаточно просто приготовить дома с помощью мясорубки или блендера. Попробуйте, и вы в этом сами убедитесь.

Ранее УНИАН публиковал простой и проверенный рецепт рассольника с печенью, а сейчас мы расскажем, как приготовить паштет из куриной печени, чтобы все были в восторге.

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Как долго варить печень для паштета - советы хозяек

Для классического рецепта такого паштета печень варится на среднем или на слабом огне.

Крупные куски печенки будут готовы через 40-45 минут, более мелкие - через 20 минут.

Что добавить в паштет из куриной печени - вкусные добавки

Для получения более оригинальных паштетов из куриной печени в процессе приготовления к нему добавляют:

морковь и орехи;

клюквенное желе;

коньяк и чернослив;

апельсин и бренди.

Если же вы хотите получить максимально нежный паштет, вам понадобятся сливки.

Паштет из куриной печени со сливками - рецепт

Приготовленный по такому рецепту паштет из куриной печени с морковью и луком и с добавлением нежных сливок получается очень вкусным и полезным.

Ингредиенты

Для приготовления паштета вам понадобится:

куриная печень - 600 г;

лук - 1 шт.;

морковь - 1 шт.;

мука - 2-3 ст. л.;

сливки 15% жирности - 1/2 стакана;

растительное масло;

соль, перец, кориандр - по вкусу.

Способ приготовления

Морковь с луком измельчаем и, перемешивая, обжариваем до готовности. Добавляем соль, перец, а также кориандр - по желанию.

Параллельно с этим хорошенько промываем печень и разрезаем ее на не очень мелкие кусочки. После чего каждый из них обваливаем в муке и в течение пары минут обжариваем в глубокой сковороде.

Затем печень заливаем сливками, солим, перчим, перемешиваем, накрываем сковороду крышкой и тушим около 15 минут на слабом огне.

После этого ждем, пока печень достаточно остынет и пропускаем ее через мясорубку вместе с луком и морковью. Паштет готов.

Сколько можно хранить паштет из куриной печени - рекомендации

Приготовленный дома паштет из куриной печени советуют хранить не более трех суток и только в холодильнике. Для продления его срока годности желательно держать паштет в плотно закрытой стеклянной таре и следить, чтобы не образовывалась лишняя жидкость.

Срок хранения паштета из магазина указан на упаковке. Обычно после открытия тары его можно хранить до пяти дней в холодильнике, а при комнатной температуре - всего несколько часов.

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