Министерство призвало грузинские власти немедленно прекратить издевательства над Саакашвили и передать его Украине.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест по поводу негуманного обращения с гражданином Украины Михеилом Саакашвили, которого удерживают за решеткой в Грузии. Заявление МИД обнародован на официальном сайте ведомства.

"В худших традициях НКВД СССР грузинская власть применяет к Михеилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывает ему в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни. Грубое нарушение прав человека в отношении украинского гражданина идет вразрез с задекларированным курсом Тбилиси на получение членства в ЕС, свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии", - отмечается в документе.

МИД призывает грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Саакашвили и передать его Украине.

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Также ведомство обращается к иностранным правительствам и международным организациям стать публично на защиту украинского гражданина, бывшего президента Грузии, жизнь которого оказалась под угрозой из-за политических репрессий со стороны грузинских властей.

Задержание и пытки Саакашвили в Грузии

1 октября 2021 года Саакашвили задержали в Грузии, когда он впервые за восемь лет вернулся на родину накануне муниципальных выборов.

В Грузии его обвиняют по нескольким уголовным делам, в частности, в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. За это его уже заочно приговорили к шести годам заключения.

Сразу после задержания Саакашвили объявил голодовку, которую 19 ноября 2021 года согласился прекратить.

29 ноября Саакашвили впервые после задержания доставили в суд, где он заявил, что во время пребывания под стражей его пытали. Он считает выдвинутые против него обвинения политическим преследованием, а себя политическим заключенным.

После длительной голодовки политик находился в тяжелом состоянии, в связи с этим его перевезли из Руставской тюрьмы в военный госпиталь в Гори.

В декабре 2022 года в МИД Украины заявили, что глубоко обеспокоены существенным ухудшением состояния здоровья Саакашвили, который в то время находился в медицинском центре "Вивамеди" в Тбилиси.

1 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что грузинские власти "публично пытают и убивают" Саакашвили.

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